Киев накрыл мощнейший ураган с ливнем: падают деревья, а улицы затопило. Видео

Киев в понедельник, 19 июля, накрыл ураган. В некоторых районах столицы ветер валил деревья, а проезд на дорогах оказался заблокирован.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. На улицах из-за дождя произошли подтопления (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, в Шевченковском районе города, порывы ветра сломали дерево возле школы.

‎Telegram-канал Киев сейчас сообщил, что из-за осадков движение на некоторых улицах прекратилось.

"Берейстейскую затопило. После Мирошниченко машины не едут", – говорится в сообщении.

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Кроме того, киевляне активно делились в соцсетях последствиями дождей, в частности на улице Стеценка, пассажиры были вынуждены забраться на сиденья остановки, так как вода ливнестоки просто не справлялись с потоками воды.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ближайшие 7 дней, с 19 по 24 июля, жара в Киеве наконец-то начнет спадать, а уже в среду, 21 июля, в столице похолодает до +21. При этом первые три дня недели в городе ожидаются дожди.