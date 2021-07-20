Киев снова затопило из-за непогоды: в метро строили заграждения из мешков с песком. Фото и видео

В нескольких района Киева снова произошел потоп из-за сильных дождя и ветра. Непогода накрыла столицу во вторник, 20 июля.

Одним из наиболее пострадавших стал Дарницкий район, в частности Позняки и Бортничи. Сотрудникам метрополитена даже пришлось возводить преграды из мешков с песком, чтобы станцию не затопило (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

На обнародованных в соцсетях кадрах видно, что на станции метро "Позняки" также затопило подземные переходы – местами уровень воды достигал метра.

Кроме того, потопы образовались и на дорогах.

Отметим, что днем ранее – 19 июля – Киев также накрыла непогода. Ураган, который сопровождался ливнем, повалил множество деревьев и блокировал проезд на дорогах.

Также оказалась затоплена станция метро "Берестейская". Ее пришлось закрывать на вход и выход.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июля, дожди с грозами с западной Украины распространятся циклоном на все регионы нашей страны. Однако не везде осадки принесут долгожданную прохладу.