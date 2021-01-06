Скандал с контрабандной вакциной в Украине докатился до западных СМИ

Скандал вокруг вероятной подпольной вакцинации от COVID-19 в Украине контрабандным препаратом привлек внимание международной общественности.

Так, в среду, 6 января, о расследовании инцидента написало агенство Reuters. В материале указывается, что украинские правоохранители и представители здравоохранения проверяют информацию о том, что некоторым гражданам незаконно сделали прививки вакциной, которую еще не одобрили.

Агенство добавило, что Украина, где зарегистрировали более 1 миллиона случаев заражения COVID-19 и 19 357 смертей, еще не получила вакцину против коронавируса, хотя в декабре подписала контракт на закупку.

Вакцинация от коронавируса RTVi

Ранее стало известно, что некоторые нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.

Кроме того, позже сотрудница киевской клиники Mediland подтвердила, что на базе учреждения проводят подпольную вакцинацию от коронавируса для вип-клиентов.

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