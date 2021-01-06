Скандал із контрабандною вакциною в Україні докотився до західних ЗМІ

Скандал навколо ймовірної підпільної вакцинації від COVID-19 в Україні контрабандним препаратом привернув увагу міжнародної громадськості.

Так, у середу, 6 січня, про розслідування інциденту написало агенство Reuters. У матеріалі зазначається, що українські правоохоронці та представники охорони здоров'я перевіряють інформацію про те, що деяким громадянам незаконно зробили щеплення вакциною, яку ще не схвалили.

Агенство додало, що Україна, де зареєстрували понад 1 мільйон випадків зараження COVID-19 і 19 357 смертей, ще не отримала вакцину проти коронавірусу, хоча в грудні підписала контракт на закупівлю.

Вакцинація від коронавірусу RTVi

Раніше стало відомо, що деякі нардепи і топ-чиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тисячі євро.

Крім того, пізніше співробітниця київської клініки Mediland підтвердила, що на базі закладу проводять підпільну вакцинацію від коронавірусу для віп-клієнтів.

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