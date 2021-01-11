В Украине продолжились протесты из-за роста тарифов на газ. Фото и видео

В Украине продолжились протесты из-за повышения тарифов на поставку и потребление газа: три прошли на Буковине, еще одна – в Полтаве.

По сообщению полиции Черновицкой области, около 170 местных жителей протестовали у Черновицкого горсовета, вблизи стационарного поста в селе Атаки Хотинского района и на центральной улице села Мамаевцы Кицманского района. Протестующие непрерывно двигались пешеходными переходами, это заблокировало движение транспорта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Также, по сообщению Telegram-канала "Суспільне Полтава", акцию возле Полтавской областной госадминистрации устроили около 200 человек. Это уже второй такой протест в административном центре Полтавщины. Первый прошел 9 января.

Люди пришли с требованием отменить новые тарифы на газ и его транспортировку, а также вернуть льготный тариф на электроэнергию. Соответствующее обращение участники запланировали передать главе облсовета Александру Беленькому, говорится в сообщении.

Ранее подобные акции прошли в нескольких регионах Украины – люди перекрывали дороги на Харьковщине, Полтавщине, в Николаеве и Желтых Водах на Днепропетровщине.

10 января перекрывали трассу жители поселка городского типа Высокий в Харьковской области, подобные акции прошли также в Бакалее и Люботине.

Более полсотни людей перекрывали трассу М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта. Они передвигались пешеходным переходом, блокируя движение транспорта. Некоторые протестующие держали плакаты: "STOP геноцид", "Люди – не быдло", "Нет тарифогеноциду". Участники акции выполнили требования карантина – все были в масках. Также они пропускали спецтранспорт и каждые 15 минут – другие автомобили. Поэтому, по словам очевидцев, пробок на месте протеста не было.

В Николаеве около сотни протестующих собрались на площади возле городского совета. Они требовали не повышать коммунальные тарифы.

В Желтых Водах на Днепропетровщине на митинг под стены горсовета пришло всего несколько человек. Малочисленность объяснили тем, что многие узнали об акции только после того, как она прошла.

4 января вблизи города Лубны на Полтавщине протестующие полностью перекрыли движение на трассе международного значения Киев – Харьков.

7 января жители города Валки Харьковской области перекрыли трассу международного значения М-03 Киев – Харьков – Должанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с декабря "Нафтогаз" повысил тарифы для производителей тепла и горячей воды на 13,54% – в 6103,1 грн за тысячу кубометров газа, без учета НДС. В результате цены на отопление и горячую воду вырастут на 10,8%.

Если местная власть не согласна с ростом цен на тепло и горячую воду, она должна предусмотреть в городском бюджете деньги на компенсацию разницы между установленным тарифом и реальной стоимостью.