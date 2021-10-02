В Украине потеплеет до +20: прогноз погоды на воскресенье и карта

Погода в Украине в воскресенье, 3 октября, будет солнечной и теплой. В западных областях страны столбики термометров днем поднимутся до +20 градусов.

Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном Украинским гидрометцентром в Facebook. Согласно ему, солнечную погоду повлечет антициклон.

Как сказано в сообщении, в воскресенье следует ожидать переменной облачности без осадков. Туман прогнозируют в западных и северных регионах, в низинах и у водоемов.

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Ночью температура воздуха на юге будет до +9 градусов, а на остальной территории Украины – прохладнее. Термометры покажут +1..+6 градусов тепла. Днем прогнозируют от 12 до 17 градусов с отметкой плюс, а на Прикарпатье и Закарпатье – до +20.

В то же время заморозки следует ожидать на поверхности почвы ночью во всех регионах, кроме крайнего запада и юга.

На Киевщине погода в воскресенье также будет солнечной и без осадков. В районах вблизи Днепра ночью и утром возможен туман. В Киеве днем температура будет достигать около +15 градусов, а ночью +3..+5 градусов.

Напомним: в первой половине октября, согласно прогнозам метеосайтов, погода в Украине будет теплой – днем термометры покажут до +15 градусов, а ночью – не менее +7 во всех областях. До половины месяца следует ожидать осадков в Тернопольской, Винницкой и Черкасской областях. На севере и востоке дожди вероятные лишь во второй половине месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре-2021 погода в стране будет отвечать климатической норме, рассказал Анатолий Прокопенко – заместитель директора Укргидрометцентра.