Возможны ливни и даже осенние грозы: синоптики рассказали, какой погоды ждать в октябре

Октябрь-2021 в Украину принесет комфортную по температуре погоду в начале месяца. Осадков ожидается немного, они будут неравномерными, хотя местами возможны ливни с грозами.

Данные украинских метеосайтов свидетельствуют, что погода во втором месяце осени будет примерно одинаковой по стране. Но в то же время менее суровой, чем прогнозирует народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Сегодня".

В первой половине октября прогнозируют почти сентябрьскую температуру: до +15 днем и не менее +7 ночью на западе, востоке и в центре страны. Чем дальше на север, тем воздух будет немного прохладнее.

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Так, во Львовской, Тернопольской, Черновицкой областях и далее на восток от Винниччины, через Черкасщину и Полтавщину до крайних районов Луганщины в дневные часы будет +14… +16 градусов. В Волынской, Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской областях – на уровне +12… +13. Ночью почти по всей Украине около +7… +8.

Чем южнее от центра страны, тем будет немного теплее. Например, на Одесщине, Николаевщине, Херсонщине, Днепропетровщине, Запорожье и в Крыму днем +16… +18, ночью +8… +9. Такая же температура ожидается на Закарпатье.

Во второй половине месяца, по прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет медленно снижаться, но без резких контрастов – равномерно по всей Украине.

На севере похолодает к концу октября до +9… +11 днем и до +4… +6 ночью. На западе, в центре и на востоке будет теплее на 2-3 градуса, чем в северных областях. А на юге столбики термометров покажут еще на 2-3 градуса выше.

"Температурная разница между севером и югом составит около пяти градусов как днем, так и ночью. В Киеве погода будет такой же, как в областях, расположенных севернее столицы. Самой прохладной ожидаются первая и последняя недели – температура днем не выше +10… +12", – говорится в материале.

Осадков в октябре-2021 будет немного и они выпадут неравномерно. Больше всего дождей ожидается в западных регионах, где из первых 15 дней месяца десять окажутся дождливыми. Во второй половине октября таких дней будет всего три, ближе к ноябрю.

Примерно до половины месяца дождливо будет в Тернопольской, Винницкой и Черкасской областях. Не обойдут осадки и южные регионы. На севере и востоке небольшие дожди прогнозируют только во второй половине октября. И лишь на Луганщине 15-18 числа возможны ливни и даже осенние грозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам заместителя директора Украинского гидрометцентра Анатолия Прокопенко, на протяжении второго месяца осени-2021 погода в Украине по температуре будет близка к климатической норме. В целом вероятны заморозки в начале октября, позже снег, и не только в Карпатах.