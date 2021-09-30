В Украине в октябре будут заморозки, есть вероятности снега: синоптик дал детальный прогноз

На протяжении второго месяца осени-2021 погода в Украине по температуре будет близкой к климатической норме. А в целом не исключены заморозки в начале октября, позже снег – не только в Карпатах.

Об этом рассказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко в комментарии "Сегодня". Он подчеркнул, что прогноз специалисты составляли, среди прочего, основываясь на наблюдениях за последние три десятилетия.

"Теперь погода в октябре более теплая, чем 30 лет назад. Примерно на неделю вперед сместилась дата перехода среднесуточной температуры ниже +8 °С, когда начинается отопительный сезон", – рассказал метеоролог.

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Однако, по его словам, на этот раз в октябре и температура воздуха, и количество озадков в Украине будут в пределах нормы. Дождей пройдет как раз достаточно для того, чтобы обеспечить вегетацию озимых культур.

Но не исключено, что уже в первой половине месяца ударят ночные и утренние заморозки. Для второй половине они – обычное явление.

Также, добавил Прокопенко, возможен снег. Не только в Карпатах, как уже было в сентябре, но и на севере, востоке и местами в центре Украины.

В Укргидрометцентре прогнозируют среднюю месячную температуру воздуха в октябре-2021 на уровне +7… +12 °С, в Карпатах +6… +7 °С, что на столько же ниже, чем в целом по стране в сентябре. Месячное количество осадков – 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

Многолетние наблюдения синоптиков показывают, что в Украине самой низкой октябрьской температурой воздуха были -16 °С, а максимальная составляла +34 °С.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Леонида Горбаня, октябрь в Украине будет "двуликим", с холодной и сухой погодой. Он отметил, что в этом месяце дождей выпадет меньше климатической нормы – не более 25 мм.