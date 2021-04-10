В Украине потеплеет до +18: синоптики уточнили, где ждать "жару". Карта

Погода в Украине в воскресенье, 11 апреля, будет солнечной и теплой. В то же время на западе в реках повыситься уровень воды, а в горах – высокая опасность схода лавин.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Отмечается, что осадков в стране не предвидится (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 4 тепла, небольшие морозы до -1 ожидаются в Черновицкой, Ивано-Франковской и Сумской областях.

Днем по стране прогнозируют от 10 до 16 тепла, в западных областях до +18.

В Киеве 11 апреля ночью от 0 до 2 тепла, днем +14… +16.

Прогноз погоды в Украине на 11 апреля. Укргидрометцентр

Также синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках бассейна Днестра (Львовщина и Ивано-Франковщина) на 0,2 – 0,7 м, но без негативных последствий.

Предупреждение о повышение уровня воды в реках 11 апреля. Укргидрометцентр

В связи с потеплением в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Предупреждение о снеголавинной опасности 11 апреля. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова заявила, что и апрель, и май в этом году будут отличаться неустойчивой погодой.