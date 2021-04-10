В Україні потеплішає до +18: синоптики уточнили, де чекати на "спеку". Карта

Погода в Україні в неділю, 11 квітня, буде сонячною і теплою. Водночасна заході в річках підвищитися рівень води, а в горах – висока небезпека сходження лавин.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Зазначається, що опадів в країні не передбачається (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря вночі коливатиметься від 0 до 4 тепла, невеликі морози до -1 очікуються в Чернівецькій, Івано-Франківській і Сумській областях.

Вдень по країні прогнозують від 10 до 16 тепла, в західних областях до +18.

У Києві 11 квітня вночі від 0 до 2 тепла, вдень + 14... + 16.

Прогноз погоди в Україні на 11 квітня. Укргідрометцентр

Також синоптики попередили про підвищення рівня води в річках басейну Дністра (Львівщина та Івано-Франківщина) на 0,2 – 0,7 м, але без негативних наслідків.

Попередження про підвищення рівня води в річках 11 квітня. Укргідрометцентр

У зв'язку з потеплінням у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Попередження про сніголавинній небезпеки 11 квітня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова заявила, що і квітень, і травень цього року будуть відрізнятися нестійкою погодою.