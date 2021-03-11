В Украине ожидаются температурные качели: синоптики дали прогноз на выходные

В Украине в пятницу, 12 марта, ожидается морозная погода с мокрым снегом и дождями. Однако уже на выходные температура повысится до плюсовых отметок.

Такой прогноз обнародовала пресс-служба Укргидрометцентра на странице в Facebook. По информации синоптиков, мокрый снег выпадет везде, кроме востока и юго-востока. А на западе еще и пойдет дождь.

Кроме того, условия ухудшатся из-за усиления ветра до 15-20 м/с, а в Карпатах вообще до 25-30 м/с. К тому же, в горах ожидаются метели.

"На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Температура ночью -4...-9 градусов мороза, на Левобережье -10...-15 градусов мороза, в западных областях около 0 градусов, днем от -2 мороза до +3 тепла на западе страны и Одесской области 4-8 тепла", – предупредили в сообщении.

Однако, в субботу и воскресенье, 13-14 марта, на большей части территории Украины ожидается повышение температуры на 3-9 градусов и ослабление ветра.

Что касается осадков, то они будут идти и в субботу, кроме восточных и западных областей. В воскресенье дождь и мокрый снег должны прекратиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко отметила, что ухудшение погоды в Украине 12 марта будет вызвано приходом циклона с атмосферными фронтами.

А ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло отметил, что весь март будет переменчивым и преимущественно холодным. Следовательно, на раннюю весну надеяться не стоит, даже несмотря на временные потепления.