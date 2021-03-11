Атмосферный фронт принесет в Украину мороз и снег: синоптик уточнила прогноз погоды

В пятницу, 12 марта, погода в Украине ухудшится – будет холодно и с осадками. Атмосферный фронт принесет в большинство областей снег, в частности мокрый, а также метели.

Температура воздуха местами опустится до -3 градусов днем. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook, опубликовав карты.

"Мощная циклоническая система с атмосферными фронтами перемещается сейчас из западной Европы в направлении восточной, в Украину", – предупредила она.

По ее словам, днем возможно налипание мокрого снега, на западе преимущественно будет идти дождь и мокрый снег. Крым, Запорожье, Донетчина, Луганщина в этот день удержатся от осадков. А до Харьковщины и Днепропетрщины влажная воздушная масса дойдет поздно вечером или уже 13 марта.

Кроме этого, в Украине ожидается сильный, до штормовых порывов ветер южного, юго-западного направлений.

Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться около нуля, на востоке до -3 градусов, в западной части постепенно потеплеет, до +4... + 7.

В Киеве 12 марта ожидается изменение погоды. В частности, в столице усилится ветер до сильного, днем город накроет атмосферный фронт с мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться около нуля, а незначительное потепление предполагается в субботу-воскресенье.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло прогнозирует, что в этом году ранней весны в Украине ждать не стоит. После похолодания температура несколько повысится, но ощутимого тепла пока не будет.