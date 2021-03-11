Когда в Украине начнется весна: синоптик дал прогноз

В этом году ранней весны в Украине ждать не следует. Хотя после похолодания температура несколько повысится, но ощутимого тепла пока не будет.

Как рассказал OBOZREVATEL ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, скорее всего, март будет достаточно типичным, а значит, изменчивым и преимущественно прохладным.

"Настоящей весны пока не видно. Март тем и отличается, что при относительном тепле, когда снег уже не будет задерживаться надолго и быстро таять, дружной весны ожидать рано", – сказал он.

По словам Мурмыло, возможно, на юге и на востоке большая вероятность серьезного потепления.

"Его можно ожидать во второй половине месяца. Но пока месяц только начался, и прогноз очень ориентировочный", – предупредил синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие дни синоптик спрогнозировал нестабильные условия, погода будет очень изменчивой.

До пятницы, 12 марта, по всей территории страны пройдут осадки – снег, мокрый снег или дождь зависимости от конкретного региона.

Погода, которая установилась на сегодня в Украине, связана с влиянием холодного атмосферного фронта. После его прохождения температура снизится.