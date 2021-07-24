В Украине отменили штрафы за выезд из ОРДЛО через РФ: кого не накажут

В Украине в субботу, 24 июля, вступил в силу Закон №1583-ІХ, которым временно отменили наказание за нарушение порядка въезда-выезда со временно оккупированной территории (ВОТ) Украины. Таким образом, теперь не будут применять штрафы к лицам, которые выехали из ОРДЛО через Россию на основаниях гуманитарного характера.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий документ опубликован в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Отметим, что Закон не дает права пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска. Он не освобождает от ответственности всех, кто нарушил правила въезда-выезда. Напомним, что за это в соответствии со статьей 204-2 КУоАП предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 700 до 5 100 гривен.

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Штрафы не будут накладывать только на людей, которые с нарушением покинули или въехали на временно оккупированную территорию по причинам гуманитарного характера. Среди них, в частности:

тяжелая болезнь, смерть близких родственников;

обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождение лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней (инсулинозависимый диабет, онкологические заболевания, потребность в антиретровирусной, противотуберкулезной терапии)

наличие у лица, которое выезжает с ВОТ, документов, подтверждающих право на постоянное или временное проживание в другом государстве, кроме Российской Федерации;

оформление ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины (в сопровождении одного из родителей, опекунов, попечителей или других законных представителей или в сопровождении других лиц, уполномоченных одним из родителей);

посещение учебного заведения для обучения, прохождения профессионально-практической подготовки, государственной итоговой аттестации (в частности в форме ВНО), квалификационной аттестации, вступительных испытаний;

воссоединение семьи;

возвращение лица на место жительства (освобождается от ответственности один раз);

принятие наследства.

Добавим, что этот перечень может дополняться в зависимости от обстоятельств. Пограничники могут не накладывать штраф, если выезд/въезд обоснован угрозой жизни человека, нарушением его прав, преследованием, пенсионным возрастом, инвалидностью, необходимостью оформления или переоформления паспорта и тому подобное.

"Рекомендуем лицам, нарушившим порядок выезда или въезда с/на временно оккупированную территорию Украины на основаниях гуманитарного характера при прохождении пограничного контроля иметь с собой документы, подтверждающие эти основания", – отметили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский изменил правила выезда из ОРДЛО через Россию. Глава государства подписал закон и временно отменил штрафы за нарушение порядка въезда-выезда со временно оккупированной территории Украины.