Украина временно отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию

Президент Владимир Зеленский изменил правила выезда из ОРДЛО через Россию. Глава государства подписал закон и временно отменил штрафы за нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированной территории Украины

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, речь идет о внесении изменений в документ №1583-IX, который Верховная Рада приняла 29 июня 2021 года. Он регулирует порядок пересечения границы с временно оккупированной территорией во время пандемии коронавируса.

Закон предусматривает, что украинцев не будут наказывать за административные правонарушения, если они были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров.

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Речь идет о таких обстоятельствах:

возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей;

воссоединении семьи;

тяжелой болезни, смерти близких родственников; необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;

выезде с временно оккупированной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;

пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

необходимости принятия наследства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Владимир Зеленский подписал свой закон о коренных народах Украины, в котором нет места россиянам. Документ имеет номер 1616-IX, его Верховная Рада приняла 1 июля.