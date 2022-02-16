В Украине отмечают День единения: Зеленский обратился к гражданам страны, в городах готовят автопробеги. Онлайн-трансляция

В среду, 16 февраля, в Украине отмечают первый День единения. Соответствующий указ президент Владимир Зеленский издал 14 февраля.

День единения объявлен для "усиления консолидации" украинцев, укрепления их "устойчивости" на фоне роста гибридных угроз, пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание. В этот день на зданиях всех населенных пунктов страны будет поднят Государственный Флаг Украины, а в 10:00 будет исполнен Государственный Гимн.

OBOZREVATEL следит за празднованием в режиме онлайн:

08:00 – Зеленский записал видеообращение к украинцам, объявив начало телемарафона #UAразом.

Видео дня

"Мы все разные, но объединяет нас единственное желание: жить в мире, счастливо, одной семьей. И мы имеем на это право. Потому что мы у себя дома, мы в Украине", – сказал он.

08:15 – Во исполнение указа президента "О неотложных мерах по консолидации украинского общества" командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев посетил личный состав в районах выполнения боевых задач.

"В эти сложные для нашей страны времена я благодарю каждого из вас за проявленные профессиональные качества, выдержку и усердие по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины", – отметил командующий.

08:30 – В Харькове в сквере Сергиевской площади состоится торжественное поднятие Государственного Флага Украины по случаю Дня единения. В торжественной церемонии примут участие глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко, мэр города Игорь Терехов.

08:45 – Все машины таксопарка "30-40" в Харькове вышли на смену с сине-желтыми флагами.

09:00 – В Софийском соборе начался молебен "Обращение к Всевышнему для защиты Украины". На нем собрались главы всех церквей.

09:20 – Центр Киева увешан Государственными флагами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должны создать единую информационную платформу "UАразом". Она будет ежедневно обеспечивать население информацией о реальном состоянии ситуации с безопасностью и принимаемых мерах по укреплению обороноспособности государства.