Нас не пугают прогнозы – мы будем себя защищать: Зеленский выступил перед военными в День единения. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля выступил перед военными и правоохранителям в Мариуполе. Он также обратился к ним и всем украинцам по случаю Дня единения, который страна впервые отмечает в этот день.

В своей речи глава государства отметил, что нас не пугают никакие прогнозы, потому что украинцы будут защищать свою землю. Она транслировалась на Facebook-странице Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Поздравляю всех вас с Днем единения. Спасибо всем, кто защищает Украину, кто стоит и будет стоять за нее – верен присяге и стране. С вами ничего не страшно, мы готовы преодолевать любые угрозы, любое политическое и военное давление. Мы не уступим и не отступим. Нас объединяет ваша сила и воля, непоколебимость, мужество и мудрость. Нас объединяют все эти восемь лет", – подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что Украину не пугают никакие прогнозы, анонсируемые даты возможного вторжения и враги.

"Мы будем себя защищать и 16, и 17 февраля. И в марте, и в апреле – день и месяц неважны", – сказал он, добавив, что между 2014 и 2022 годами есть большая разница.

"Война длится восемь лет, и мы стали в столько же раз сильнее. Без вас не было бы государства, не было бы воли на этой земле и не интересно будущее. У нас есть прекрасные и мощные вооруженные силы, прекрасные дипломатические силы, волонтерские силы и силы национального сопротивления. Силы защищать себя и свою землю, не поддаваться на любые провокации. Мы прокладываем путь к мирной и единой Украине. Мы спокойны, потому что мы вместе. Мы сильные, потому что мы вместе. Мы украинцы, потому что мы вместе. Слава каждому и каждой, слава вам, слава Украине!" – сказал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля Украина впервые отмечает День единения. Праздник был установлен президентским указом два дня назад. Подробнее о том, как проходили мероприятия по стране, читайте в нашей онлайн-хронике.