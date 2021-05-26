В Украине объявлен первый уровень опасности: где пройдут сильные грозы. Карта

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
1 минута
9,1 т.
Непогода накроет ряд областей Украины

В ряде областей Украины из-за ухудшения погодных условий 26 мая объявлено штормовое предупреждение. Определен первый уровень опасности, желтый.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, затронет Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую и Сумскую области.

Здесь ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

В целом количество осадков ожидается в пределах нормы.

В среду через часть западных, северных и центральных областей Украины будет пролегать фронт, связанный с полем пониженного давления, центры которого будут располагаться над Ютландией и Балтийским морем.

Штормовое предупреждение на 26 мая

Как писал OBOZREVATEL:

  • При этом июнь будет менее дождливым, чем июль и август.

  • Вместе с тем сотрудница Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова отметила, что в конце мая и в начале июня возможны заморозки. Однако, не обойдется и без теплых дней.

УкраинаПрогноз погодыУкргидрометцентрпогода