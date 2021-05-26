В Украине объявлен первый уровень опасности: где пройдут сильные грозы. Карта

В ряде областей Украины из-за ухудшения погодных условий 26 мая объявлено штормовое предупреждение. Определен первый уровень опасности, желтый.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, затронет Винницкую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую и Сумскую области.

Здесь ожидаются грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

В целом количество осадков ожидается в пределах нормы.

В среду через часть западных, северных и центральных областей Украины будет пролегать фронт, связанный с полем пониженного давления, центры которого будут располагаться над Ютландией и Балтийским морем.

Как писал OBOZREVATEL:

в последнюю неделю весны погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются как дождевые, так и солнечные дни. Но судя по температуре, настоящее лето уже действительно близко.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы.