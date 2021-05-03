Жара, дожди и грозы: синоптик рассказал о погоде в Украине летом

Лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы. При этом июнь будет менее дождливым, чем июль и август.

Таким прогнозом поделился народный синоптик Леонид Горбань с ТСН. Так, по его словам, в июне осадки будут чередоваться с жаркой погодой.

"1-2 числа – пройдут теплые дожди, 3-5 – ожидается жара, 6-7 – пройдут сильные дожди, 9-22 – жара будет сопровождаться сухим воздухом, 25, 26 и 30 ожидаются дожди. Начиная с 23 июня, погода будет умеренно теплой", – отметил синоптик.

Начало второго летнего месяца, по словам Горбаня, будет дождливым, а вот с 4 до 8 июля ожидается аномальная жара.

"11-12 – дожди с бурей, 17 и 18 погода повторится. Дальше погода будет радовать, с 18 до 28 включительно украинцев ожидает теплое солнышко. 25 и 30 будут проливные дожди", – спрогнозировал синоптик.

А вот август, согласно прогнозу, начнется с жары, а 8 числа страну настигнет буря.

"С 1 по 3 – жара, 8 числа ожидается буря. С 11 августа начинаются сильные дожди, а именно 12, 13,14, 22, 27 и закончатся 29. Жара наступит от 19 до 21 числа, и с 23 до 26", – отметил Горбань.

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, май в Украине будет умеренно теплым и дождевым. Несмотря на плюсовые отметки термометров, ожидать летнюю жару не стоит.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через +15°С в сторону повышения, что является климатическим показателем начала лета, происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге – в первой) декаде мая", – рассказали синоптики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украину ожидает ухудшение погодных условий. 4 апреля в большинстве регионов страны ожидаются заморозки на почве.