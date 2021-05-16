В конце мая в Украину могут прийти заморозки и похолодание: как изменится погода

Погода в Украине в конце мая и в начале июня будет прохладной, вплоть до заморозков. Вместе с тем, теплые дни также будут.

Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, говорится в материале OBOZREVATEL. По ее словам, такая погодная обстановка полностью соответствует научным моделям.

Как рассказала метеоролог, май 2021 года подобен маю, который был характерен для 1980-х годов.

"Май идет спокойно. И теплые, и холодные дни в пределах тех норм, которые были всегда", – сказала она.

По ее словам, резкого похолодания следует ожидать во второй половине мая и в начале июня.

"В начале июня могут быть заморозки. Это то, что было рассчитано. А как оно получится, посмотрим", – предупредила Мартазинова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

согласно прогнозу Укргидрометцентра, до конца мая погода в Украине будет умеренно теплой и дождливой. Несмотря на плюсовые отметки термометров, ожидать летнюю жару не стоит.