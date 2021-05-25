Скоро в Украину ворвется лето: синоптики заявили о 'шикарной' погоде и сделали детальный прогноз

В последнюю неделю весны погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются как дождливые, так и солнечные дни. Но судя по температурам, настоящее лето уже действительно близко.

В том, какой будет погода в ближайшие недели, разбирался OBOZREVATEL.

Ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло сообщил, что на текущей неделе будет три практически летних дня (со вторника по четверг) и двухдневный дождливый период.

"Погода будет разной. В ближайшие дни, до 28 мая, будет относительно тепло, если не сказать жарко. Преимущественно без осадков. Дожди могут пройти только в западных областях. Температура днем будет +24… +26 градусов, ночи тоже будут довольно теплые, +11… +15 градусов", – сказал он.

Затем погода поменяется: на протяжении двух дней, 28 и 29 мая, на всей территории Украины пройдут дожди из-за небольшого циклона, который придет в страну. В пятницу возможны грозовые, а в субботу – "сплошные, местами с грозами".

В последние дни месяца, 30 и 31 мая, осадки прекратятся. "Если дожди и будут, то небольшие", – уточнил синоптик.

Мурмыло добавил, что погода, которую мы наблюдаем сейчас в Украине, "свойственна для мая".

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, в свою очередь, рассказала, что на части территории Украины лето уже практически наступило.

"В восточной части Украины метеорологическое лето уже как бы наступило. Среднесуточная температура выше +15 градусов. Это реперная точка метеорологического лета. Западная часть страны еще не достигла этой точки", – пояснила она.

Вместе с тем синоптик подчеркнула, что погода в текущем году очень близка к средним многолетним срокам. "То, о чем мы уже забыли", – заметила она.

"По предварительным прогнозам, жара будет в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях на следующей неделе и до 8 июня, там будет +25… +28 градусов", – сообщила Адаменко.

На остальной территории страны, включая Киев, будет сохраняться умеренный температурный режим с температурами на уровне +21… +25 градусов, уточнила она. "Холоднее всего будет в западных областях, Волынь, Житомир. В отдельные дни там будет около +18… +20 градусов, и ночные температуры достаточно высокие, комфортные, +7… +12 градусов. Шикарная, роскошная погода", – подытожила Адаменко.