В Украине объявили штормовое предупреждение: где испортится погода. Карта

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В Украине объявили штормовое предупреждение: где испортится погода. Карта

Во вторник, 11 мая, в Украине испортится погода: метеорологи сделали штормовое предупреждение.

Как сообщает сайт Укргидрометцентра, днем во юго-восточной части страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Сильный ветер будет наблюдаться в Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Штормовое предупреждение

Также 11 мая в южных, большинстве восточных, центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожарная опасность

Синоптики добавили, что 11 мая в связи с оттепелью, на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Снеголавинная опасность

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине во вторник, 11 мая, в большинстве областей будет солнечной, однако не обойдется без осадков и сильного ветра.

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