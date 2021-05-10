Украинцев предупредили о дождях и сильном ветре во вторник: где испортится погода

Погода в Украине во вторник, 11 мая, в большинстве областей будет солнечной, однако не обойдется без осадков и сильного ветра.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, холоднее всего будет на востоке (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Дожди пойдут в восточных, южных и части центральных областей, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха ночью достигнет 5-10 тепла; днем ожидается +18… +23, при этом на востоке всего лишь до 14 тепла.

В Киеве во вторник солнечно, ночью +4… +6, днем от 19 до 21 тепла.

Также не Левобережье страны прогнозируют сильный ветер, а в южных, большинстве восточных, центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, лето-2021 в Украине ожидается жарким, но на смену солнечным дням будут приходить дожди и грозы.