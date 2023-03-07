В Украине объявили денежное вознаграждение за имена убийц пленного военного: сумма постоянно увеличивается

В понедельник, 6 марта, Украину и весь мир потрясло видео казни оккупантами безоружного украинского военного. Военные преступники РФ выстрелили в защитника из-за его слов "Слава Украине!". В сети сразу появилась реакция на зверства россиян. Украинцы уже объявили денежное вознаграждение за имена убийц пленного.

Видео дня

В частности, украинский адвокат и военный Маси Найем объявил в Facebook о вознаграждении тому, кто назовет имя убитого. Однако под его постом появились предложения отдать деньги тому, кто назовет имя убийцы.

Найем предложил за имя погибшего воина 10000 долларов.

"1000$ за имя того, кого застрелили россияне после слов "Слава Україні". С подлинными доказательствами, что это он. Уверен, что под этим постом еще присоединятся люди. Должны знать имя. С уважением к этому украинцу", – написал Найем.

В комментариях публика сразу же заявила, что даст и 500-1000 долларов и 5000 евро, кто раскроет имя совершившего данное зверство оккупанта.

"1000$. От меня тоже. А еще 10 000 за имена кацапов, которые расстреливали", "За задницу или жизнь военного русского убийцы, можно платить", "Герой не будет забыт, но и эту р*шистскую св*лочь надо найти", – и подобное пишут украинцы.

На момент написания статьи общая сумма вознаграждения за имена убийц украинского героя составила порядка 20 тысяч долларов. При этом она постоянно увеличивается.

Отметим, после появления данного видео хештег "Слава Украине!" возглавил мировые тренды Twitter. За несколько часов его использовали дестяки тысяч раз.

Украинцы в социальных сетях устроили флешмоб. Граждане публикуют фото погибшего бойца и картинки с надписями "Героям Слава!".

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне тоже бурно отреагировали на видео расстрела. Они разразились истерикой, выдвигая собственные и крайне циничные версии преступления.

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