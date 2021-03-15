Коронавирусом в Украине заразились почти 7 тыс. человек, более 300 – дети

В Украине диагностировали 6792 новых заражения коронавирусом, поэтому общее количество случаев выросло до 1 467 548. Заболели, в частности, еще 326 детей и 109 медицинских работников.

От последствий болезни с начала пандемии умерли 28 433 украинца(+130), в то же время 1 226 007 смогли ее преодолеть (+3491). Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Житомирской области – 778, Львовской – 552, Киевской – 464, Днепропетровской – 439 и Винницкой – 426. Еще 2497 человек были госпитализированы.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 313 случаев;

Винницкая область – 426 случаев;

Волынская область – 129 случаев;

Днепропетровская область – 439 случаев;

Донецкая область – 85 случаев;

Житомирская область – 778 случаев;

Закарпатская – 333 случая;

Запорожская область – 61 случай;

Ивано-Франковская область – 330 случаев;

Киевская область – 464 случая;

Кировоградская область – 10 случаев;

Луганская – 19 случаев;

Львовская область – 552 случая;

Николаевская область – 310 случаев;

Одесская область – 407 случаев;

Полтавская область – 165 случаев;

Ривненская область – 111 случаев;

Сумская область – 197 случаев;

Тернопольская область – 274 случая;

Харьковская область – 373 случая;

Херсонская область – 53 случая;

Хмельницкая область – 329 случаев;

Черкасская область – 144 случая;

Черновицкая область – 396 случаев;

Черниговская область – 94 случая.

В официальной статистике, которую обновляет ежедневно также сайт СНБО, нет информации о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма.

За прошедшие сутки в Украине провели 27 598 тестирований на диагностику коронавируса. Из них 17 338 методом ПЦР и 3236 методом ИФА, а также 7024 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. С начала пандемии – 7 377 404 ПЦР-тестирования.

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