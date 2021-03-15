Коронавирусом в Украине заразились почти 7 тыс. человек, более 300 – дети
В Украине диагностировали 6792 новых заражения коронавирусом, поэтому общее количество случаев выросло до 1 467 548. Заболели, в частности, еще 326 детей и 109 медицинских работников.
От последствий болезни с начала пандемии умерли 28 433 украинца(+130), в то же время 1 226 007 смогли ее преодолеть (+3491). Новые данные опубликовал в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Житомирской области – 778, Львовской – 552, Киевской – 464, Днепропетровской – 439 и Винницкой – 426. Еще 2497 человек были госпитализированы.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 313 случаев;
Винницкая область – 426 случаев;
Волынская область – 129 случаев;
Днепропетровская область – 439 случаев;
Донецкая область – 85 случаев;
Житомирская область – 778 случаев;
Закарпатская – 333 случая;
Запорожская область – 61 случай;
Ивано-Франковская область – 330 случаев;
Киевская область – 464 случая;
Кировоградская область – 10 случаев;
Луганская – 19 случаев;
Львовская область – 552 случая;
Николаевская область – 310 случаев;
Одесская область – 407 случаев;
Полтавская область – 165 случаев;
Ривненская область – 111 случаев;
Сумская область – 197 случаев;
Тернопольская область – 274 случая;
Харьковская область – 373 случая;
Херсонская область – 53 случая;
Хмельницкая область – 329 случаев;
Черкасская область – 144 случая;
Черновицкая область – 396 случаев;
Черниговская область – 94 случая.
В официальной статистике, которую обновляет ежедневно также сайт СНБО, нет информации о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма.
За прошедшие сутки в Украине провели 27 598 тестирований на диагностику коронавируса. Из них 17 338 методом ПЦР и 3236 методом ИФА, а также 7024 исследования экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. С начала пандемии – 7 377 404 ПЦР-тестирования.
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