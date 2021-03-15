Нужны ли маски вакцинированным от COVID-19: в Минздраве дали ответ

После вакцинации от коронавируса носить маски в общественных местах все равно придется. Еще недостаточно изучено, может ли прививка от COVID-19 защитить от передачи вируса между людьми.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава, пишет life.liga.

"Рекомендуется соблюдать все правила респираторной гигиены, носить маску и держать дистанцию даже после вакцинации", – резюмирует издание информированный источник ведомства.

Отмечается, что рекомендации могут изменить в случае, если появится больше доказательств способности вакцины защитить от передачи вируса между людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 11 марта 2021 года прививку от коронавируса в Украине сделали около 30 тысяч человек. На сегодняшний день вакцинировались уже 38 237 украинцев.