Врач о коллапсе с COVID-19 в Харькове: реанимации заполнены, тяжело болеют молодые

В харьковских больницах реанимации заполнены больными коронавирусом, а кислородных мест почти не осталось.

Об этом в Facebook сообщил анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов. Он обратился к чиновникам, которые, по его словам, обещали провести кислород ко всем отделениям больницы.

"Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось, реанимации полны по уши и больные на неинвазивной вентиляции снова лежат, где есть хотя бы текущий кислород. Любой профильный департамент, депутаты, которые отказались финансировать раннюю диагностику онкологических заболеваний, вице-губернаторы и губернаторы! Еще летом вы били себя в грудь, что за 2 месяца построите в ОКИЛ новую реанимацию и проведете кислород по всем отделениям! Эй, где же оно?" – написал врач.

По словам Корсунова, возросло количество тяжело больных COVID-19 молодых людей. В частности, среди тех, кто находится на ИВЛ – ребенок 11 лет и подросток 17 лет.

Врач предупредил, что новая волна COVID-19 может быть значительно мощнее предыдущих.

Он добавил, что 13 марта от осложнений, вызванных коронавирусом, в Харькове умер еще один врач – Дмитрий Пеньков.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналистка Наталья Нагорная, которая побывала в Коломыйской центральной больницы Ивано-Франковщине, где зафиксировали вспышку коронавируса, рассказала ужасные истории пациентов, которые борются за жизнь из-за COVID-19.