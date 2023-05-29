В Украине изменят порядок военной службы в ВСУ по стандартам НАТО: чего ждать

Министерство обороны разрабатывает изменения в Положение о прохождении украинцами военной службы в Вооруженных Силах Украины. Такую инициативу ввели, чтобы нормы соответствовали стандартам кадрового менеджмента НАТО.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что после внесения изменений будут четко разграничены и регулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период.

Военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, соответствующими их фактическим воинским званиям. Также будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуг и пребывания в воинском звании.

Кроме того, назначение на высшие должности будет проходить по рейтинговому принципу. Будет введен и проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта.

Отмечается, что лица, кандидатуры которых дважды отклонялись от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.

В Минобороны подчеркнули, что в основе изменений – стандарты кадрового менеджмента НАТО.

"После разработки, согласования и рассмотрения КМУ проекта изменений в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ", он будет подан главе государства для введения в действие Указом Президента Украины", – резюмировали в МОУ.

Напомним, что сейчас украинское законодательство предусматривает 11 категорий мужчин, которые могут легально пересечь границу во время военного положения (он действует как минимум до 18 августа 2023 года, но может быть продлен голосованием депутатов Верховной Рады).

Как писал OBOZREVATEL:

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