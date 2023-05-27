Кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения в Украине: все категории

В Украине идет война с российскими захватчиками и действует режим военного положения. Он предусматривает ограничения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые не могут покидать территорию страны.

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Раньше исключение делали для студентов иностранных вузов, однако сейчас эта уступка от власти больше не доступна. Какие категории мужчин имеют право законно выезжать за границу, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Так, существует 11 определенных категорий, в рамках которых мужчины могут легально пересечь границу. Но перед тем, как сделать этот шаг, важно убедиться, что у вас есть все необходимые документы и ваша ситуация не попадает под исключения.

Могут покинуть территорию Украины мужчины, исключенные из военного учета в связи со своим состоянием здоровья. Для этого необходимо иметь документы официально утвержденной инвалидности или решения медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Граждане с ограниченной годностью в эту категорию во время военного положения не входят.

в связи со своим состоянием здоровья. Для этого необходимо иметь документы официально утвержденной инвалидности или решения медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Граждане с ограниченной годностью в эту категорию во время военного положения не входят. Граждане, получившие справку об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии, могут получить статус временной непригодности к военной службе сроком до шести месяцев. Гражданам с таким статусом разрешается выезжать за пределы Украины, однако перед этим необходимо обязательно собрать все необходимые документы, подтверждающие их статус.

Пересечь границу могут мужчины, которые являются опекунами трех или более детей в возрасте до 18 лет . Важным условием для получения разрешения на пересечение границы является не только наличие детей, но и то, что мужчина полностью обеспечивает их и может представить подтверждающие это документы. Независимо от того, есть ли эти дети от одного брака или от разных женщин.

. Важным условием для получения разрешения на пересечение границы является не только наличие детей, но и то, что мужчина полностью обеспечивает их и может представить подтверждающие это документы. Независимо от того, есть ли эти дети от одного брака или от разных женщин. Имеют право выезжать за границу мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет. Для осуществления этого права им необходимо собрать и предоставить документы, такие как: свидетельство о рождении ребенка; свидетельство о смерти матери или решении суда о лишении матери родительских прав; документ, подтверждающий признание матери как пропавшей без вести или объявления матери умершей. Эти документы необходимы для получения разрешения на выезд за границу в такой ситуации.

Граждане Украины, у которых подтверждена и задокументирована I–III группа инвалидности , имеют возможность пересекать границу при наличии соответствующих документов. Однако если документы об инвалидности мужчина получил за границей, то выезд будет невозможен.

, имеют возможность пересекать границу при наличии соответствующих документов. Однако если документы об инвалидности мужчина получил за границей, то выезд будет невозможен. Мужчины могут выезжать за пределы Украины, если они едут в сопровождении лиц с инвалидностью I или II группы, или если они заботятся о больных родителях, жене или детях. Однако для пересечения границы необходимо находиться в сопровождении больного или лица с инвалидностью. В противном случае даже при наличии документов, подтверждающих цель выезда, в выпуске за границу будет отказано.

Имеют возможность выехать за границу мужчины, имеющие постоянное место жительства в другой стране и соответствующие отметки в своем паспорте.

и соответствующие отметки в своем паспорте. Военнослужащие также имеют право пересекать границу в случае, если они нуждаются в лечении или реабилитации , или едут на специализированное обучение .

также имеют право пересекать границу в случае, если они , или . Разрешение на пересечение границы имеют водители компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация об этих водителях должна быть зарегистрирована в информационной системе Укртрансбезопасности. Кроме того, могут выезжать за границу водители-волонтеры, осуществляющие перевозку грузов для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Работники железнодорожного транспорта и моряки, работающие на международных рейсах, имеют право покидать территорию Украины. Чтобы выехать за границу, эта категория мужчин должна иметь при себе соответствующие документы.

работающие на международных рейсах, имеют право покидать территорию Украины. Чтобы выехать за границу, эта категория мужчин должна иметь при себе соответствующие документы. Также пересекать границу разрешено спортсменам, тренерам , специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Этим категориям мужчин нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнования и т.д.

, специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Этим категориям мужчин нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнования и т.д. Деятелям культуры разрешено посещать другие страны для сбора благотворительных средств или представления Украины на международной арене. Для получения разрешения на такой выезд артистам нужно подать запрос на выезд и получить приглашение от организатора мероприятия. На основе этих документов Министерство культуры будет выдавать разрешение на пересечение границы.

С учетом изменений, вступивших в силу с января 2023 года, важно отметить, что должностные лица, чиновники, представители местных властей, народные депутаты, прокуроры и другие лица с определенными должностными положениями не могут выезжать за границу, за исключением случаев служебных командировок. Это решение было принято Советом национальной безопасности и обороны.

Напомним, что в Украине собираются наказывать мужчин, незаконно уехавших за границу во время войны. Такая инициатива будет общая со стороны правительства и парламента.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал мощное видео о борьбе украинской армии за свою родную землю. Украинцев призывали становиться в ряды ВСУ и присоединяться к тем, кто поднимет флаг Победы.

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