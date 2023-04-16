В Украине большая вода подтопила более 900 домохозяйств, ГСЧС держит ситуацию на усиленном контроле. Фото и видео

Весенние паводки подтопили в Украине 916 домохозяйств (огороды и дворы) и 225 домов, в том числе 187 дачных. Ситуация находится на усиленном контроле спасателей.

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Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на 9:00 воскресенья по данным Укргидрометцентра наблюдается сезонное повышение уровня воды в рекахДнепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Разлив воды фиксируется на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей. В настоящее время гидрологическая ситуация контролируемая, сообщили в ГСЧС.

На Волыни, Ривненщине и Черкасщине подтоплены 10 тыс. 747 гектаров сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение в 29 населенных пунктах на Черниговщине и одном – на Киевщине.

Спасатели подвозят населению воду и продукты. Через водные препятствия перевезены 1 тыс. 344 человека, эвакуировано 22 гражданина. Откачано 10 тыс. 570 кубометров воды из 79 домохозяйств.

В Киевской и Черниговской областях работают мобильные оперативные группы спасателей, которые ведут воздушную разведку подтопленных территорий с применением беспилотников.

На Черниговщину дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и привлечено 10 плавсредств. Для оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось более 394 человек и 148 единиц техники, сообщили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Украине ряд областей пострадали от сезонного разлива рек. Гидрологическая ситуация контролируется, но подтопленными остаются сотни домохозяйств.

– В Киеве 13 апреля в результате подъема воды в Днепре было зафиксировано подтопление береговой линии в районе Подола и Оболони.

– В Броварском районе Киевщины 14 апреля было подтоплено село Погребы. Спасатели эвакуировали нескольких жителей.

– В Иванкове на Киевщине подтоплена временная переправа, движение автотранспорта организовано через село Кухари.

– Киев из-за наводнения "превратился" в Венецию. Эксклюзивные фоторепортаж и видео – в материале по ссылке.