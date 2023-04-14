Под Киевом спасатели эвакуировали детей и взрослых, находившихся на подтопленной территории. Фото

В Броварском районе Киевщины в результате подъема воды в пятницу, 14 апреля, было подтоплено село Погребы. Спасатели эвакуировали нескольких жителей, оказавшихся заблокированными в своих домовладениях.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В области был объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый.

"Киевщина: спасатели оказывают помощь гражданам, оказавшимся в зоне подтопления. В результате поднятия уровня воды в реке Десна в Броварском районе подтоплено село Погребы Зазимской территориальной общины. Спасатели эвакуировали семьи в составе двух взрослых, двух деток и собачку, оказавшихся заблокированными в пределах своего домовладения в результате разлива реки ночью", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели уточнили, что в общей сложности подтоплено более 10 приусадебных участков. Специалисты проводят постоянный мониторинг уровня воды и оказывают помощь населению.

Напомним: в селе Иванков Киевской области в пятницу, 14 апреля, из-за подъема воды была подтоплена временная переправа. В настоящее время движение автотранспорта организовано через село Кухари.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в конце апреля - начале мая есть риск подтопления отдельных территорий города. Уровень воды в реках и водоемах может подняться из-за дождей, которые прогнозируют синоптики.

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