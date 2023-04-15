Большая вода в Украине: несколько областей пострадали от сильного наводнения. Фото

В Украине целый ряд областей продолжают испытывать трудности в связи с сезонным поднятием уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Наводнение коснулось Волынской, Киевской, Ривненской, Черкасской и Черниговской областей.

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В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется, однако подтопленными остаются около 500 домохозяйств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спасатели сообщили, что в Волынской, Ривненской и Черкасской областях подтоплено более 10,5 тыс. гектар сельскохозяйственных угодий. Кроме того, нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктов: Черниговская – 29 и Киевская – 1. Организован объезд в эти населенные пункты.

Спасателями с начала работ подвезено для нужд пострадавшего населения 24,1 тонн питьевой воды и 230 кг продуктов питания. Также перевезено через водные препятствия более 1 тыс. человек. Для улучшения ситуации было откачано около 10 тыс. м куб. воды из 74 домохозяйств.

Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, по которым осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Сложная ситуация остается в Полтавской области. В пресс-службе Кременчугского районного управления ГСЧС сообщили, что в течение часа к ним поступили два вызова в кооператив "Полет", где сначала спасли одну женщину, а затем – супругов.

Работники ГСЧС помогли людям одеть резиновые заброды, собрать вещи и эвакуироваться в безопасное место. Также была проведена буксировка легкового автомобиля с подтопленной территории на проезжую часть.

Напомним, в Броварском районе Киевщины в результате подъема воды 14 апреля было подтоплено село Погребы. Спасатели эвакуировали нескольких жителей, оказавшихся заблокированными в своих домовладениях.

Ранее сообщалось, что в селе Иванков Киевской области 14 апреля из-за подъема воды была подтоплена временная переправа. В настоящее время движение автотранспорта организовано через село Кухари.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в конце апреля и в начале мая есть риск подтопления отдельных территорий города. Уровень воды в реках и водоемах может подняться из-за дождей, которые прогнозируют синоптики.

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