В Украине антибиотики будут продавать только по е-рецепту: как его получить

С апреля нынешнего года, антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут продаваться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, как его получить.

Основной причиной такого ограничения является устойчивость к антимикробным препаратам, что в последнее время становится одной из самых серьезных угроз общественному здоровью. Об этом Ляшко рассказал на брифинге в четверг, 27 января.

"Сейчас, на фоне пандемии, мы видим значительный рост продаж антибактериальных препаратов и увеличение процента их использования в больницах. Поэтому одним из наших приоритетов в 2022 году станет борьба со стойкостью к антимикробным препаратам и контроль инфекций, которые передаются при оказании медицинской помощи", — сказал он.

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Ляшко напомнил, что с 1 января в учреждениях здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь, ввели учет потребления антибиотиков из групп наблюдения и резерва. В общем в перечне содержится 29 лекарственных средств. Таким образом Минздрав намерен узнать, какие именно антибиотики назначают пациентам в стационарных отделениях и почему.

Министр подчеркнул, что запуск е-рецепта поможет решить проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов. Кроме того, это будет способствовать предотвращению развития устойчивости к противомикробным препаратам.

Назначать антибиотики смогут исключительно доктора. Препараты будут назначаться по действующему веществу, в частности, в е-рецепте будет указываться только его лекарственная форма и дозировка. Там также будет содержаться способ применения и длительность приема.

Пациент сможет предоставить электронный рецепт в тех аптеках, которые будут подключены к электронной системе здравоохранения. При этом он сможет выбрать любой из имеющихся в наличии препарат, содержащий действующее вещество, которое указано в рецепте.

Электронные рецепты будут выдавать любые врачи, независимо от наличия декларации с семейным доктором.

Ляшко также добавил, что после запуска е-рецепта на антибиотики Минздрав намерен запустить электронные рецепты на наркотические средства, а затем - на все рецептурные препараты.

Напомним, исследование, которое финансировалось Фондом Билла и Мелинды Гейтс, фондом Wellcome Trust и Министерством здравоохранения и социального обеспечения Великобритании, оценило масштабы "тихой" пандемии, которая в настоящее время более смертоносна, чем малярия или ВИЧ. Выяснилось, что во всем мире от инфекций, связанных с микробами, устойчивыми к антибиотикам, ежегодно умирает более 1 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ожидалось, что электронные рецепты на наркотические средства, инсулины и иммуносупрессивные препараты заработают уже в 2021 году. В Минздраве отмечали, что такие рецепты будут фиксироваться в системе и можно будет четко проследить, каким врачом это выписано и нужно ли было выписывать.

В 2018 году Министерство здравоохранения Украины утвердило новые правила выписывания рецептов на лекарства.