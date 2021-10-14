В Украине 14 октября празднуют День защитников и защитниц. Главные факты

В Украине 14 октября ежегодно отмечают День защитников и защитниц нашей страны, который совпадает с Днем украинского казачества. Такая дата выбрана не случайно – именно в этот день украинские казаки издавна праздновали Покров Пресвятой Богородицы. Ее считали главной защитницей войска.

14 октября на Сечи было одной из важнейших дат, когда проводились сборы, избирались новые гетманы и кошевые атаманы. Кроме того, 14 октября 1942 года считается днем основания УПА – Украинской повстанческой армии.

День защитников был установлен в 2014 году с началом агрессии Российской Федерации против Украины указом тогдашнего президента Петра Порошенко. Праздник стал заменой Дню защитника отчества, который отмечали в большинстве постсоветских стран 23 февраля.

Видео дня

Этот день является в Украине выходным. В День защитников и защитниц его переименовали 14 июля 2021 года. Свои голоса за такое решение отдали 317 нардепов.

Таким образом в Украине решили подчеркнуть важность вклада как мужчин, так и женщин в борьбе за территориальную целостность нашей страны.

Добавим, что в этот день чествуют не только воинов Вооруженных сил Украины, но также добровольцев, волонтеров, полицейских, пограничников, сотрудников ГСЧС и СБУ.

С большим праздником наших защитников уже поздравил в Facebook командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев. Он пожелал им всем крепкого здоровья, несокрушимости и воли к победе.

"Выражаю всем вам искреннее уважение и благодарность за героизм, отвагу, стойкость и добросовестную службу. Склоняю голову и низко кланяюсь перед каждым Героем, который отдал свою жизнь за нашу свободу и страну", – сказал Наев.

Традиционно 14 октября в Украине проходят выставки военной техники, фотовыставки, концерты, церемонии возложения цветов к мемориалам, а также другие культурные и молитвенные мероприятия. На зданиях органов местного самоуправления и на предприятиях вывешивают флаги Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как этот праздник отмечают в Украине. К примеру, в Киеве состоится масштабное шествие, из-за которого перекроют ряд улиц столицы.