День защитника Украины стал гендерно-сбалансированным: Верховная Рада переименовала праздник

Отныне День защитника Украины, который отмечается 14 октября, имеет другое название, которое является более корректным к женщинам-воинам. Верховная Рада поддержала переименование государственного праздника в День защитников и защитниц.

За соответствующий документ 14 июля проголосовало 317 народных депутатов. Об этом сообщил сайт Верховной Рады Украины.

Авторы законопроекта убедили своих коллег в парламенте, что название праздника "День защитника Украины" не полностью передает его суть и содержание. Ведь вместе с мужчинами-защитниками на фронте бок о бок воюют также и женщины-защитницы.

Так, по данным Минобороны, на сегодня в Вооруженных силах Украины служат 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры. Статус участника боевых действий за участие в АТО / ООС предоставлено 9916 женщинам-воинам. Среди от начала российской агрессии в Украине государственные награды получили 166 женщин-военнослужащих.

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В пояснительной записке к документу указано, что этот закон будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и

надлежащему чествованию на уровне государственного праздника мужества и героизма женщин и мужчин.

Напомним, что День защитника Украины был установлен указом президента в 2014 году, он отмечается 14 октября и официально является выходным днем.

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