В Киеве 14 октября перекроют ряд улиц: где не проехать. Карта

В Киеве в четверг, 14 октября, перекроют движение автомобилей по ряду улиц. Ограничения связаны с проведением мероприятия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины – шествия.

Движение транспорта по украинской столице будет ограничено с 13:30 до 18:30. Об этом сообщили на официальном канале патрульной полиции Киева в Telegram (посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Где нельзя будет проехать:

улица Владимирская (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

бульвар Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

улица Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);

Видео дня

улица Михайловская;

улица Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);

улица Банковая (от улицы Героев Небесной Сотни);

отдельные участки прилегающих к вышеперечисленным дорогам улиц.

Отметим, что участники акции соберутся возле парка им. Тараса Шевченко и пройдут по столице большой колонной, которая после разделится на две.

Полицейские попросили водителей с вниманием и пониманием отнестись к таким временным ограничениям на дорогах Киева, а также выбирать альтернативные маршруты передвижения на время проведения праздничного шествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, День защитников и защитниц в Украине отмечают ежегодно 14 октября. Праздник был введен 2014 указом президента Петра Порошенко.

В этом году ко Дню защитников запустили кампанию в поддержку украинских военных.