В Киеве 14 октября перекроют ряд улиц: где не проехать. Карта
В Киеве в четверг, 14 октября, перекроют движение автомобилей по ряду улиц. Ограничения связаны с проведением мероприятия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины – шествия.
Движение транспорта по украинской столице будет ограничено с 13:30 до 18:30. Об этом сообщили на официальном канале патрульной полиции Киева в Telegram (посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Где нельзя будет проехать:
улица Владимирская (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
бульвар Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
улица Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);
улица Михайловская;
улица Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);
улица Банковая (от улицы Героев Небесной Сотни);
отдельные участки прилегающих к вышеперечисленным дорогам улиц.
Отметим, что участники акции соберутся возле парка им. Тараса Шевченко и пройдут по столице большой колонной, которая после разделится на две.
Полицейские попросили водителей с вниманием и пониманием отнестись к таким временным ограничениям на дорогах Киева, а также выбирать альтернативные маршруты передвижения на время проведения праздничного шествия.
Как сообщал OBOZREVATEL, День защитников и защитниц в Украине отмечают ежегодно 14 октября. Праздник был введен 2014 указом президента Петра Порошенко.
В этом году ко Дню защитников запустили кампанию в поддержку украинских военных.