В Тернополе УПЦ МП прекратили право пользования на земельный участок: детали решения

В понедельник, 17 апреля, Тернопольский городской совет принял решение о прекращении права пользования земельным участком Тернопольской епархии УПЦ Московского патриархата. Депутаты на сессии большинством голосов поддержали соответствующий вопрос.

Видео дня

Земельный участок по адресу ул. Евгения Коновальца, 1 вернулся в собственность громады. Об этом в Facebook сообщил тернопольский городской голова Сергей Надал.

Право пользования земельным участком по указанному адресу у епархии УПЦ МП изымается со дня голосования. Стоит отметить, что сессию проводили исключительно для рассмотрения единственного вопроса.

По словам городского головы, безотлагательное решение было принято с учетом общественного резонанса и требования жителей областного центра. Три фракции горсовета выступили с требованием лишить УПЦ МП земельного участка. Согласовательный совет одобрил проект решения, после чего было созвано сессия для принятия вопроса.

"Сегодня на внеочередной сессии Тернопольского городского совета было принято решение о прекращении права пользования земельным участком управлению Тернопольской епархии московской церкви. Речь идет о участке по адресу Евгения Коновальца, 1 в Тернополе. Спасибо депутатам горсовета, которые поддержали этот вопрос", – сообщил мэр Тернополя.

Напомним, по состоянию на апрель 2023 года 70% украинцев поддерживают идею запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории нашего государства. За два года граждан, имеющих такое мнение, стало больше.

Ранее сообщалось, что депутаты Волынского областного совета 11 апреля поддержали запрет деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в регионе. За это 54 народных избранника проголосовали единогласно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Киевской области пограничники обнаружили священника УПЦ МП, подписанного на Telegram-каналы роспропаганды. Кроме того, представитель Московского патриархата ездил в страну-террориста РФ на заработки.

– Судвторой раз избрал меру пресечения митрополиту УПЦ МП Черкасскому и Каневскому Феодосию. Его подозревают в разжигании межконфессиональной розни и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!