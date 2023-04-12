В Черкассах взяли под домашний арест митрополита УПЦ МП, оправдывавшего агрессию РФ

Суд во второй раз избрал меру пресечения митрополиту УПЦ МП Черкасскому и Каневскому Феодосию. Дмитрий Снигирев подозревается в разжигании межконфессиональной розни и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины.

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Следующие два месяца Снегирев проведет под круглосуточным домашним арестом в Киевской области, ему наденут электронный браслет. Подробности из зала суда сообщило "Общественное".

12 апреля суд вторично избрал меру пресечения подозреваемому в разжигании межконфессиональной розни и оправдывании вооруженной агрессии России против Украины митрополиту УПЦ МП Феодосию. Денис Снегирев с электронным браслетом отправлен под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Отбывает он его в селе на Киевщине, где живут митрополит Черкасский и Каневский.

Именно такую меру пресечения для Снигирева просила прокуратура.

Митрополит подозревается в разжигании межконфессиональной розни и оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии России против Украины, глорифификации ее участников.

"По словам прокурора, Денис Снигирев, возглавив черкасскую епархию, в конце августа 2020 года сообщил о своем решении закрыть официальный сайт епархии и создать новый, по шаблону Русской православной церкви. Во время его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент из прокремлевских интернет-ресурсов, в том числе "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию России и военные преступления россиян", - пишет издание.

По материалам обвинения, с 27 февраля 2022 года по февраль 2023 года Снигирев обеспечивал стабильное функционирование сайта Черкасской епархии, где излагались материалы, которые оправдывали и признавали правомерной российскую агрессию против Украины.

В качестве примера прокурор привел статью о "благословении" так называемых казаков на участие в войне против Украины. Не хватало на сайте материалов о руководителе РПЦ Кирилле, поддержавшем войну против Украины, о погибших в "зоне СВО" священниках и о заседании Госдумы России.

"На сайте московского патриархата РПЦ Снигирев значится как деятель русской православной церкви. Кроме того, он с 1994 по 1998 год проходил обучение в духовном училище на территории РФ, что свидетельствует о его тесных связях с представителями указанной религиозной организации и страны-агрессора" , – приводит "Общественное" слова прокурора.

Необходимость взять его под круглосуточный домашний арест прокуратура обосновала возможностью давления с его стороны на свидетелей обвинения, а также риском бегства подозреваемого на территорию РФ. Сигналы о возможных приготовлениях к этому прокуратура уже зафиксировала.

"Это доказывает и то, что сразу после обысков у него дома, в Киевской области, Снегирев переоформил дом, земельный участок и автомобили Toyota Land Cruiser и Peugeot", - отметил представитель обвинения.

Вдобавок прокуратура подозревает, что Снигирев может помогать скрываться основному свидетелю: человеку, который выполнял команды по созданию и наполнению сайта. Муж жил дома у Снегирева на Киевщине, однако где он находится сейчас – неизвестно.

"К Снегиреву обращались смелянские священники по поводу того, чтобы осудить агрессию РФ. Он отказал. И во время разговора (как рассказали свидетели, допрошенные по делу) он сказал: "А если победит Путин?", - цитирует издание представителя обвинения.

Даже после сообщения о подозрении Феодосий не прекратил манипулировать мнением прихожан. Когда перед началом заседания под зданием суда собрались верующие МП, тот на русском заверил их, что флаг "Новороссии" ему "подбросили".

"Сказали, что его нашли у монахинь. Я не имел права промолчать и об этом публично заявил. Через несколько дней начали следственные действия, а затем возбудили уголовное дело", – заявил Снигирев.

В суде Феодосий заявил, что не признает свою вину.

"Я владею украинским языком, но дело получило огласку ко мне обращаются представители церквей из разных стран, которые не полностью понимают украинский язык, поэтому я воспользуюсь своим правом говорить по-русски. (Далее перевод). Когда меня назначили в черкасскую епархию, сайт сменили. Но он был любительским, там не было функционала, который позволял бы отражать жизнь не только епархии, но и всех приходов и благочиний.Следствие говорит, что сайт сделали новый. до сих пор. В течение всего этого времени там была возможность перехода на другие православные сайты. Это не я дал это указание", – подчеркнул представитель УПЦ МП.

Он также обвинил следствие в том, что оно "либо ошибается, либо сознательно вводит всех в заблуждение". Также Феодосий попытался свести подозрения, касающиеся оправдания им вооруженной агрессии РФ, к "атаки на церковь" и заявил, что дело против него вроде бы является политическим. Зал суда он также использовал для заявлений о том, что на западе Украины якобы совершаются "силовые захваты" храмов УПЦ МП. А объявленные ему подозрения – это, мол, попытки повторить это и в Черкасской области.

"Черкащина мирный регион, люди здесь мирные, и, возможно, меня хотят посадить, обезглавить здесь церковь и допустить происходящее там", - подчеркнул Феодосий.

Также он заявил, что вероятное прослушивание его дома является "нарушением прав".

"Мне исповедуются священники по телефону. Вы слушали исповеди людей, которые они вам не доверяют", - отметил Снигирев.

То, почему избавился от недвижимости, Снегирев объяснил желанием обезопаситься от рейдерства и необходимость отдать долги.

"Если бы я хотел отсюда уехать, из своей страны, где я родился, ходил в садик, где учился которую я люблю, не как приспособленец, не как профессиональный патриот - я уехал бы давно. Мое положение епископа, как капитана на корабле верующих, не позволяет мне покинуть его. Капитан последним покидает корабль. У меня сегодня есть все основания просить политического убежища, но этого не буду просить., потому что у меня верующие, и я с ними останусь", — заявил Феодосий.

Также он признал, что посещал оккупированную Россией территорию в 2017 году. Это было в Горловке, и это, по его словам, была "миссия мира".

"Я хочу, чтобы рассматривали само нарушение мною статей Закона, а не то, что я думаю и то, что я чувствую. Потому что никаких статей я не нарушаю и как гражданин имею право иметь свое мнение, потому что у нас не 37 лет и не Сталин. и не Гитлер", – заявил Снигирев.

Его адвокат настаивал, чтобы Феодосия был отпущен под личное обязательство.

"От комментариев обвиняемый Денис Снигирев отказался и назвал журналистов предубежденными", – отмечает "Общественное".

Отметим, что Денис Снигирев с 2018 года внесен в базу "Миротворец".

Напомним, 6 апреля СБУ сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию. Он активно распространял российскую пропаганду и оправдывающие российскую агрессию против Украины материалы на сайте епархии.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Перед тем, в феврале этого года, Денис Снигирев получил подозрение за распространение пропаганды РФ и разжигание розни. Тогда ему сообщили о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков) Уголовного кодекса Украины.