В Киевской области обнаружили сторонника "русского мира" из УПЦ МП, который ездил на заработки в РФ. Фото

В Киевской области пограничники обнаружили священника УПЦ МП, подписанного на телеграмм-каналы роспропаганды. Кроме того, представитель Московского патриархата ездил в страну-террориста РФ на заработки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Священнослужителя передали правоохранителям.

"И не грех вам, отче? В Киевской области пограничники обнаружили священника УПЦ МП с компрометирующими материалами. Загранпаспорт и телефон мужчины свидетельствовали, что, несмотря на украинское гражданство, он активно ездил в РФ, зарабатывал там и обожал телеграмм-каналы роспропаганды. Для исповедания священнослужителя передали компетентным органам", – отметили в ГПСУ.

Напомним, в Одесской области в пункте пропуска "Табаки" поймали молдаванина, пытавшегося вывезти мощи 80 святых. В автомобиле злоумышленника нашли и другую церковную утварь.

Как сообщал OBOZREVATEL, на въезде в Киев пограничники обнаружили еще двух поклонников "русского мира". Одним из них является священником УПЦ МП, в телефоне которого нашли компрометирующую переписку в телефоне, а также загранпаспорт с отметкой о пересечении границы с РФ.

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