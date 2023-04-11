На Волыни запретили деятельность УПЦ МП и призвали верующих разорвать связи с русской церковью

Депутаты Волынского областного совета 11 апреля поддержали запрет деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в регионе. За это 54 политика проголосовали единогласно.

Видео дня

Также они поддержали текст обращения к верующим УПЦ с призывом разорвать какие-либо связи с русской православной церковью. Об этом пишет "Суспільне".

В проекте документа предлагалось запретить деятельность УПЦ МП (официально зарегистрированной как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Волынской области.

Депутаты рекомендовали расторгнуть договор аренды (пользования) на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский успенский зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими общинами УПЦ МП, которые пользуются храмами-памятниками архитектуры.

Также депутаты решили обратиться к президенту Украины с просьбой определить законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" как безотлагательный и внеочередно рассмотреть его в Верховной Раде.

По состоянию на 11 апреля на Волыни зарегистрировано 523 религиозных общины УПЦ МП, 49 приходов с начала полномасштабной войны перешли в ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Днем ранее, 10 апреля, депутаты Ривненского областного совета запретили деятельность УПЦ МП в области.

– 4 апреля соответствующее решение приняли депутаты Хмельницкого областного совета.

– В Львовском облсовете проголосовали за запрет деятельности религиозных организаций УПЦ МП в области еще 29 ноября 2022 года. Еще раньше такой запрет принимали в Конотопе, Броварах, Переяславе, Кагарлыке, Дрогобыче, Городке и некоторых других городах Украины, но фактически решения не действовали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!