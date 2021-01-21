В ЕС пообещали помочь Украине как можно быстрее получить вакцины от коронавируса

Европейский Союз предпринимает шаги для скорейшего доступа Украины к вакцинам от COVID-19, а также готов сотрудничать со страной над выполнением критериев для второго транша макрофинансовой помощи, нацеленной на борьбу с пандемией.

Об этом говорится в письме президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, направленном главе Украины Владимиру Зеленскому. О содержании письма сообщается на сайте Офиса президента.

В частности, европейские политики отметили: Украина может рассчитывать на солидарность ЕС в вопросе получения вакцины. Евросоюз готов и дальше поддерживать страну в борьбе с пандемией COVID-19.

В прошлом году ЕС выделил 190 млн евро (в частности, на приобретение медицинского оборудования) и 600 млн евро в виде первого транша макрофинансовой помощи. В будущем Украина может получить второй транш.

"Лидеры институтов ЕС отмечают прогресс Украины во внедрении внутренних реформ несмотря на неблагоприятную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.

Евросоюз готов к дальнейшему сотрудничеству, в частности в вопросах, касающихся борьбы с коррупцией и судебной реформы. Руководители европейских институтов высоко оценивают неотложные шаги, которые были приняты президентом Украины в контексте развития ситуации вокруг решения Конституционного суда", – прокомментировал письмо заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

Также европейские политики надеются, что 2021 год в отношениях Украины и ЕС "будет таким же насыщенным, как и предыдущий".

Так, в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. Планируется, что страна и организация наладят более тесное сотрудничество в цифровой и экологической сферах.

"Готовится к подписанию уже в ближайшее время соглашение о совместном авиационном пространстве. Начата работа предыдущей оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции", – сказано в сообщении.

Наконец президенты Европейского совета и Европейской комиссии подтвердили решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, Нормандского формата переговоров, а также дипломатических усилий Украины в контексте оккупации Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL: