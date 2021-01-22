В Amazon решили помочь Байдену с поставками вакцины от COVID-19

Американский интернет-ритейлер Amazon предложил новой администрации президента Джо Байдена помочь оптимизировать процессы доставок вакцин от COVID-19 по США.

Соответствующее письмо новому американскому лидеру направил исполнительный директор фирмы Дэйв Кларк, передает ВВС.

"Мы готовы действовать быстро, как только вакцины станут доступны", – сказано в тексте. В компании заявили, что они "в полном распоряжении" Байдена, чтобы помочь ускорить иммунизацию населения.

Amazon готов использовать для этого свои операционные возможности, информационные технологии и опыт в области перевозок.

"Наш масштаб позволяет нам немедленно оказать существенное влияние на борьбу с COVID-19, и мы готовы помочь вам в этом", – обратился представитель компании к президенту Соединенных Штатов.

Отметим, Байден поставил своей главной задачей вакцинировать от коронавируса 100 миллионов американцев.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, в Евросоюзе может сорваться план по вакцинации от COVID-19 из-за задержек поставок препарата компаниями Pfizer (США) и BionTech (Германия). Отчасти к "срыву" также причастен Джо Байден.

Ранее страны ЕС определили единую стратегию борьбы с пандемией и призвали ускорить темпы вакцинации.