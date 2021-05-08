В СМИ попала запись вероятного разговора Медведчука и Пушилина на 9 мая. Видео

Украинские СМИ опубликовали запись вероятного разговора лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, в которой они обменялись приветствиями ко Дню Победы, пожелав друг другу "побольше побед в жизни".

Его получил в распоряжение "24 канал". Отмечается, что разговор состоялся якобы 9 мая 2015 года. Тогда Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с "двойным праздником" – днем рождения и Днем победы.

В материале говорится, что пообщались они в дружеском тоне, а Пушилин похвастался парадом, который оккупанты устроили ко Дню Победы.

Денис Пушилин: Да...

Виктор Медведчук: Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем рождения. Во-вторых, с Днем победы.

П: Спасибо. А я вас поздравляю с Днем победы.

М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.

П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.

М: Ну, а об этой победе память будем хранить вечно...

П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто...

М: Денис, еще раз с днем рождения. Всего наилучшего тебе

П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?

М: Да, конечно, ты чего! Я сейчас от телевизор не отрываюсь – то одно смотрю, то другое. Молодцы, молодцы! Еще раз с Днем победы и с днем рождения.

П: Спасибо.

М: Давай, па-па.

Отметим, Денис Пушилин – главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики". С начала Революции Достоинства агитировал за "провозглашение независимости Донбасса" и присоединения к России.

По информации СМИ, Пушилин является креатурой ГРУ и помощника российского президента – Владислава Суркова. Ранее в сети всплыло фото его семьи.

Виктор Медведчук – украинский политик и общественный деятель, народный депутат Украины. 19 февраля состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы об угрозе нацбезопасности Украины. Среди прочего было решено ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.

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