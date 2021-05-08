В СМИ попала запись вероятного разговора Медведчука и Пушилина на 9 мая. Видео
Украинские СМИ опубликовали запись вероятного разговора лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина, в которой они обменялись приветствиями ко Дню Победы, пожелав друг другу "побольше побед в жизни".
Его получил в распоряжение "24 канал". Отмечается, что разговор состоялся якобы 9 мая 2015 года. Тогда Медведчук позвонил Пушилину, чтобы поздравить с "двойным праздником" – днем рождения и Днем победы.
В материале говорится, что пообщались они в дружеском тоне, а Пушилин похвастался парадом, который оккупанты устроили ко Дню Победы.Разговор Медведчука с главарем боевиков:
Денис Пушилин: Да...
Виктор Медведчук: Приветствую, Денис Владимирович. Во-первых, с днем рождения. Во-вторых, с Днем победы.
П: Спасибо. А я вас поздравляю с Днем победы.
М: Спасибо, спасибо. И дай нам Бог побольше побед в жизни.
П: Спасибо, спасибо, Виктор Владимирович.
М: Ну, а об этой победе память будем хранить вечно...
П: Я уверен, что все будет хорошо. И мы справимся и тогда будем хранить открыто...
М: Денис, еще раз с днем рождения. Всего наилучшего тебе
П: Видели, который парад у нас, Виктор Владимирович?
М: Да, конечно, ты чего! Я сейчас от телевизор не отрываюсь – то одно смотрю, то другое. Молодцы, молодцы! Еще раз с Днем победы и с днем рождения.
П: Спасибо.
М: Давай, па-па.
Отметим, Денис Пушилин – главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики". С начала Революции Достоинства агитировал за "провозглашение независимости Донбасса" и присоединения к России.
По информации СМИ, Пушилин является креатурой ГРУ и помощника российского президента – Владислава Суркова. Ранее в сети всплыло фото его семьи.
Виктор Медведчук – украинский политик и общественный деятель, народный депутат Украины. 19 февраля состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались вопросы об угрозе нацбезопасности Украины. Среди прочего было решено ввести санкции против Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 марта наше издание обнародовало новую аудиозапись разговоров, голоса на которых похожи на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчука и экс-помощника президента РФ Суркова. Собеседники обсуждали, в частности, коррупционные схемы, Минские соглашения и особый статус Донбасса;
В сети начал распространяться фейк о том, что имя мэра Киева Виталия Кличко якобы фигурировало в разговорах Медведчука и Суркова.