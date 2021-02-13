В Украине посреди февраля зацвели деревья. Фото аномалии

В оккупированном украинском Крыму после затяжного тепла в феврале зацвели миндаль и алыча.

Цветущие деревья в Севастополе заснял корреспондент "Крым.Реалии". Кроме того, в городе стали распускаться цветы на клумбах.

Указывается, что цветки на деревьях заметили, в частности, на улицах Гоголя, Гамарника и Пархоменко.

"Несмотря на зиму, вокруг миндального дерева на улице Гамарника кружили пчелы", – сказано в сообщении.

В то же время уже 13 февраля синоптики прогнозируют резкую перемену погоды в Севастополе в связи со вторжением арктического циклона. В регионе, по данным крымского гидрометцентра, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, метель, на дорогах гололедица.

"То, что крымский миндаль и слива-алыча зацвели почти одновременно – это бывает редко и связано это с теплой (плюсовой) погодой, которая наблюдалась в Севастополе в последнее время. Но нынешнее цветение – это пока не массовое цветение, и облет пчел – незначительный", – отметила местный эколог и природовед Маргарита Литвиненко.

"Прогнозы погоды говорят, что в ближайшие дни в Севастополе и в целом в Крыму ожидается похолодание до минусовых температур, но для сливы-алычи это не очень опасно, так как это – стойкое растение", – добавила она.

Напомним, ранее в Карпатах посреди зимы – 22 января – заметили живую бабочку.

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