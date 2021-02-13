В Украине посреди февраля зацвели деревья. Фото аномалии
В оккупированном украинском Крыму после затяжного тепла в феврале зацвели миндаль и алыча.
Цветущие деревья в Севастополе заснял корреспондент "Крым.Реалии". Кроме того, в городе стали распускаться цветы на клумбах.
Указывается, что цветки на деревьях заметили, в частности, на улицах Гоголя, Гамарника и Пархоменко.
"Несмотря на зиму, вокруг миндального дерева на улице Гамарника кружили пчелы", – сказано в сообщении.
В то же время уже 13 февраля синоптики прогнозируют резкую перемену погоды в Севастополе в связи со вторжением арктического циклона. В регионе, по данным крымского гидрометцентра, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, метель, на дорогах гололедица.
"То, что крымский миндаль и слива-алыча зацвели почти одновременно – это бывает редко и связано это с теплой (плюсовой) погодой, которая наблюдалась в Севастополе в последнее время. Но нынешнее цветение – это пока не массовое цветение, и облет пчел – незначительный", – отметила местный эколог и природовед Маргарита Литвиненко.
"Прогнозы погоды говорят, что в ближайшие дни в Севастополе и в целом в Крыму ожидается похолодание до минусовых температур, но для сливы-алычи это не очень опасно, так как это – стойкое растение", – добавила она.
Напомним, ранее в Карпатах посреди зимы – 22 января – заметили живую бабочку.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Похолодание в большинстве регионов Украины продержится до 20-21 февраля, после чего наступит потепление. При этом снегопады и дожди должны прекратиться, заявила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине в субботу, 13 февраля, будет ветреной и морозной на всей территории страны, также ожидается гололедица.