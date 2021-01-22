В Карпатах посреди зимы заметили живую бабочку. Фото и видео необычного явления
В Карпатах посреди зимы – 22 января –заметили живую бабочку.
Соответствующее видео опубликовала на своей странице в Facebook пользовательница Янина Лучейко. Она уточнила, что кадры сделаны в поселке Верховина Ивано-Франковской области (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).
Девушка отметила, что еще несколько дней назад лежал снег, а теперь погода похожа на весеннюю.
"Зашли в лес, а здесь бабочка. Даже не знаю, это хорошая новость или не очень", – сказано в посте.
Предлагаем посмотреть фото и видео необычного явления:
Напомним, ранее в небе над Кривым Рогом Днепропетровской области заметили редкое погодное явление – солнечное гало.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 января в Украине существенно потеплеет и будет солнечно, а морозы почти отступят даже ночью.
На выходные 23 и 24 января синоптики спрогнозировали до 12 тепла.