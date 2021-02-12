В Украине объявили высокий уровень опасности из-за стихии: прогноз погоды на субботу

Погода в Украине в субботу, 13 февраля, будет ветреной и морозной на всей территории страны, также ожидается гололедица.

Такая информация обнародована на сайте Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу, порывы ветра достигнут 15-24 м/с (чтобы посмотреть карту, доскролльте новость до конца).

В субботу будет скользко на дорогах всех регионов Украины, за исключением Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Сильные порывы ветра синоптики прогнозируют на всей территории страны.

В Ривненской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и Киевской областях ожидаются метели. Температура воздуха ночью по всей Украине упадет до -9...-14 градусов, днем будет от 3 до 10 градусов мороза.

В Киеве синоптики прогнозируют гололедицу, сильный снегопад и порывистый ветер.

В горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину идет похолодание, которое продержится до 20-21 февраля, но после наступит потепление. При этом снегопады и дожди должны прекратиться.