В сети показали историческое фото вхождения Украины в ООН

Историки поделились в сети архивным черно-белым фото с моментом вступления Украины в Организацию Объединенных Наций (ООН).

Фотографию обнародовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. На ней запечатлено подписание дипломатами учредительных документов на фоне флагов разных стран, которые присоединились к новому органу.

"26 апреля 1945 года – Украина вошла в состав ООН как член-основатель", – отметили авторы сообщения.

В комментариях украинцы провели параллель между этим историческим событием и современностью и вспомнили о недопустимом поведении страны-агрессора России в ООН в наши дни.

"Украина и Беларусь как наиболее пострадавшие (больше всего погибшего населения) вошли в ООН. Это своего рода признание отдельных стран. А РФ объявила себя преемницей СССР", "Украина – одна из основателей ООН и должна иметь право вето там. А какое отношение имеет к организации ООН какая-то Российская Федерация и к праву вето? И вообще, как РФ там оказалась и диктует свои условия и вето, если она никто и ничто и появилась 12 июня 1991 года?", "Украина должна быть постоянным членом Совета Безопасности ООН, а не Россия", – пишут люди.

В то же время, некоторые пользователи заметили, что тогдашняя роль Украины в создании ООН была скорее не победой, а хитростью диктатора Иосифа Сталина для преимущества СССР.

"Тирану потребовалось три голоса. Нечем хвастаться", "Да, Кобе-Сталину надо было больше голосов в ООН", "Это была Украина, захваченная Россией через придуманную еще Лениным прокладку "ХНР". После устроенных двух Голодоморов, репрессий и русификаций украинского там не было ничего. Это был лишь дополнительный голос в СБ ООН в пользу российской орды", "Украина была под оккупацией и не обладала суверенитетом, это подписывают представители российской оккупационной администрации", – отметили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцам показали черно-белый снимок диаспоры земляков в Сан-Диего (США) с уникальной исторической картой Украины, которой более ста лет.