В сети всплыло фото диаспоры в США с исторической картой Украины

Украинцам показали черно-белый снимок диаспоры земляков в Сан-Диего (США) с уникальной исторической картой Украины, которой более ста лет.

На ней не только ныне временно оккупированный Россией Крым, но и Кубань и часть Беларуси обозначены как украинские земли. Фото опубликовали в Telegram-канале UkrDiaspora (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Украинцы Сан-Диего, штат Калифорния. В этом городе даже есть Дом Украины в городском парке", – подписали снимок в сети.

В комментариях под ним пользователи поинтересовались, каким годом датировано фото, поскольку "карта Украины больше, чем сейчас". Другие же напомнили, что в свое время земли современной Кубани были украинскими, и "там до сих пор есть украинский язык".

Карта на снимке, очевидно, нарисованная, но похожа на ту, которую показали на Парижской мирной конференции в 1919 году, где подводились итоги Первой мировой войны и по результатам которой распались сразу несколько империй – Российская, Османская и Австро-Венгерская.

"Тогда в Париже украинцы считались довольно экзотическими – это был определенный сюрприз. Украинцы же рассчитывали на то, что, поскольку конференция провозгласила своей целью новый справедливый мир, то в нем найдется место для украинского народа. Украинцы хотели, чтобы она решила украинский национальный вопрос и полагались на это, ведь не чувствовали себя побежденными", – рассказывал историк Максим Морозов.

Как известно, с конца XVIII века территория Кубани была заселена запорожскими казаками. По переписи 1897 года 47,4% населения Кубанской области (которая включала не только этнически украинские территории) признавало своим родным языком украинский. А местами этот показатель достигал 75%. По переписи 1926 года украинцами себя назвали 62% населения Кубани, пишет "Радио Свобода".

"Вместе с тем современная российская доктрина провозглашает Кубань неотъемлемой исторической частью России, местное казачество называет "русским", а кубанский украинский язык – "болтовней", "южным диалектом русского языка". И современное население Кубани в большинстве свято в этом убеждено", – говорится в материале.

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