В сети всплыло фото диаспоры в США с исторической картой Украины

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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Карта Украины

Украинцам показали черно-белый снимок диаспоры земляков в Сан-Диего (США) с уникальной исторической картой Украины, которой более ста лет.

На ней не только ныне временно оккупированный Россией Крым, но и Кубань и часть Беларуси обозначены как украинские земли. Фото опубликовали в Telegram-канале UkrDiaspora (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Украинцы Сан-Диего, штат Калифорния. В этом городе даже есть Дом Украины в городском парке", – подписали снимок в сети.

Украинцы Сан-Диего

В комментариях под ним пользователи поинтересовались, каким годом датировано фото, поскольку "карта Украины больше, чем сейчас". Другие же напомнили, что в свое время земли современной Кубани были украинскими, и "там до сих пор есть украинский язык".

Карта на снимке, очевидно, нарисованная, но похожа на ту, которую показали на Парижской мирной конференции в 1919 году, где подводились итоги Первой мировой войны и по результатам которой распались сразу несколько империй – Российская, Османская и Австро-Венгерская.

Репродукция карты Украины, которую использовали на Парижской мирной конференции в 1919 году

"Тогда в Париже украинцы считались довольно экзотическими – это был определенный сюрприз. Украинцы же рассчитывали на то, что, поскольку конференция провозгласила своей целью новый справедливый мир, то в нем найдется место для украинского народа. Украинцы хотели, чтобы она решила украинский национальный вопрос и полагались на это, ведь не чувствовали себя побежденными", – рассказывал историк Максим Морозов.

Диалектологическая карта Украины с брошюры Всеволода Ганцова "Диалектическая классификация украинских говоров" 1923 года

Как известно, с конца XVIII века территория Кубани была заселена запорожскими казаками. По переписи 1897 года 47,4% населения Кубанской области (которая включала не только этнически украинские территории) признавало своим родным языком украинский. А местами этот показатель достигал 75%. По переписи 1926 года украинцами себя назвали 62% населения Кубани, пишет "Радио Свобода".

"Вместе с тем современная российская доктрина провозглашает Кубань неотъемлемой исторической частью России, местное казачество называет "русским", а кубанский украинский язык – "болтовней", "южным диалектом русского языка". И современное население Кубани в большинстве свято в этом убеждено", – говорится в материале.

Предлагаем посмотреть еще несколько исторических карт Украины:

Диалектическая карта украинского языка по состоянию на 1871 год. Авторы: П. П. Чубинский, К. П. Михальчук и К. Л. Маржецкий
Почтовая открытка "Карта Украины". Издательство "Известия из Запорожья". Львов, 1910-е годы
Этнографическая обзорная карта Украины, выданная в Вене в 1916 году. Автор: Степан Рудницкий
Карта Украины из книги Лонгина Цегелского "Русь – Украина, а Московщина – Россия: историко-политическая разведка: с картой Украины", изданная в Царьграде в 1916 году
Карта стран и населения Европы немецкого профессора истории Дитриха Шефера, 1918 год
Приложение к карте стран и населения Европы профессора Дитриха Шефера, 1918 год, Германия
Немецкая карта Украины начала 1918 года
"Общая карта Украины" 1918 года, М. Дячишина
"Карта украинских земель". Издательство "Новая украинская школа", Львов, 1928 год
Почтовая открытка с изображением карты Украины "Carte de L'Ukraine", изданная в Бельгии в 1930-х годах. Красным цветом обозначена территория, которая попала в состав СССР
Карта "Украинские говоры" с "Атласа Украины и смежных краев", изданного в 1937 году во Львове под общей редакцией Владимира Кубиевича. Издание Научного общества имени Шевченко
"Этнографическая карта Украины", изданная в 1949 году в Мюнхене (В. Кубиевич, М. Кулицкий)

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в 2019 году российские пропагандисты устроили панику из-за якобы приближения присоединения Кубани к Украине, которое, по их мнению, курируется США.

  • А украинский нардеп Алексей Гончаренко отметил, что построив Крымский мост, соединивший Россию с оккупированным Крымом, президент РФ Владимир Путин приблизил Кубань к Украине.

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