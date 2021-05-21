В сети показали архивное фото Стуса с семьей

В сети обнародовали редкй раритетный снимок с выдающимся украинским поэтом Василием Стусом. На ней он позирует вместе со своей семьей.

Фото опубликовали на странице сообщества History Ukraine в Twitter. На нем рядом с художником – его жена Валентина и сын Дмитрий.

"Василий Стус с женой и сыном. Донецк, 1978 год", – указано в подписи к кадру.

Напомним, ранее в сети появились еще два фото поэта Стуса. Одно было сделано во время службы в армии на Урале (в Челябинске), а другое – во время его последнего Рождества на свободе с Любомирой Попадюк, Марией Гель, Еленой Антонив и Михаилом Горынем. Снимки датированы 1961 и 1972 годами.

Кроме того, украинский историк Вахтанг Кипиани публиковал фотокопию и полный текст письма Стуса к своему другу Андрею Малышко от 12 декабря 1962 года. В нем мужчина делился своими переживаниями о жизни на Донбассе и откровенно рассказывал о работе.

Кроме того, отдельно поэт акцентировал на отношении к украинскому языку со стороны местного населения и на угрозе потери корней украинской нацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кипиани сделал возле школы имени Стуса на Винниччине символическое и одновременно мистическое фото редкой ушастой совы. Он отметил, что последний сборник поэта носила название "Птах душі".