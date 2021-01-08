Украинцам показали редкое рождественское фото Стуса

В сети показали редкий снимок легендарного поэта и диссидента, борца за независимость Украины Василия Стуса, сделанное на рождественские праздники.

Фото датировано 1972 годом. Его в Facebook опубликовал историк и журналист Вахтанг Кипиани.

"Через пять дней КГБ закроет страницу истории под названием "шестидесятники". Это последнее Рождество на свободе для Василия Стуса. Вместе с ним на фото Любомира Попадюк, Мария Гель, Елена Антонов и Михаил Горынь", – рассказал он.

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