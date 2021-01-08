Украинцам показали редкое рождественское фото Стуса
В сети показали редкий снимок легендарного поэта и диссидента, борца за независимость Украины Василия Стуса, сделанное на рождественские праздники.
Фото датировано 1972 годом. Его в Facebook опубликовал историк и журналист Вахтанг Кипиани.
"Через пять дней КГБ закроет страницу истории под названием "шестидесятники". Это последнее Рождество на свободе для Василия Стуса. Вместе с ним на фото Любомира Попадюк, Мария Гель, Елена Антонов и Михаил Горынь", – рассказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Дарницкий районный суд города Киева запретил распространение тиража книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани без разрешения Виктора Медведчука, народного депутата от ОПЗЖ.
Правда, украинцы все равно успели раскупить книги после скандального решения суда. А вскоре книгу начали продавать на сайте бесплатных объявлений за 1500 гривен.